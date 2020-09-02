Коронавирус ходит только на юбилеи и свадьбы? - рестораторы Уральска
Владельцы ресторанов вновь просят разрешить им проводить банкеты и свадьбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Представители инициативной группы пришли на прием в местный филиал партии Nur Otan. Бизнесмены отметили, что они полгода уже сидят без работы.
Рестораторы просят дать им разрешение проводить банкеты и свадьбы. Они отметили, что согласны выполнять все санитарные требования. С марта ресторанный бизнес несет убытки. Объектам общепита разрешили обслуживать до 30 посетителей. Но при этом проведение массовых мероприятий до сих пор под запретом. Предприниматели отметили, что им необходимо кормить свои семьи, плюс к тому выплачивать кредиты.
- Все открыто. Всем разрешили работать, кроме нас. Бани функционируют. Там по 100 человек одновременно находятся. Есть летники. В них столы на 200 человек стоят. И люди сидят. В торговых центрах на каждом этаже десятки посетителей. Или коронавирус только на свадьбы и юбилеи приходит? Мы не просим разрешить нам обслуживать по 100 клиентов. Но хотя бы можно проводить банкеты до 50 человек. Естественно, с соблюдением всех правил, - отметила одна из предпринимательниц.
На встречу пригласили представителей управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они отметили, что имеется постановление главного государственного санитарного врача республики. В нем четко прописано, какие виды деятельности разрешены. К тому же прогнозы на эпидемиологическую ситуацию самые разные.
- Есть прогнозы, что в октябре может прийти вторая волна коронавирусной инфекции. Этого нельзя исключить. Никто не знает, что будет завтра. Объектам общепита разрешили работать, но многие бизнесмены нарушают санитарные правила. Устраивают скопление людей. Мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушения. Это может привести к вспышке заболевания, - заявила заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Уральска Роза Хасенова.
В региональной палате предпринимателей отметили, что уже не впервые рестораторы обращаются за помощью. Решать их вопросы необходимо на уровне правительства.
- Около 80 объектов в городе остаются закрытыми. Их деятельность не разрешена. Люди с марта сидят без работы. Переформатировать бизнес они могут только с помощью дополнительных вложений. А у каждого кредитная нагрузка. Нужно этот вопрос решать на законодательном уровне, - считает заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов.
Отметим, что сейчас штраф за проведение массовых мероприятий для владельцев банкетного зала составляет порядка 600 тысяч тенге.
Напомним, с просьбой разрешить проводить банкеты и свадьбы рестораторы обращались в мае. Однако разрешения они не получили.
Руслан АЛИМОВ
