Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, на 1 сентября COVID-19 заболели пять жителей ЗКО. Всего в Казахстане зарегистрировано 72 новых случая заболевания COVID-19, из них симптомных носителей - 58, бессимптомных носителей - 14. Всего в стране подтверждено 105 944 случая. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 973 человека, среди которых 29 детей. В стационарах находится – 3 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 446. 195 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 – крайней степени тяжести, 40– на аппаратах ИВЛ. Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 103 человека.