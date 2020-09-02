Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 30 августа на трассе Атырау - Астрахань сотрудники полиции остановили автомашину марки ВАЗ-2114. – Легковушкой управлял 26-летний житель села Жанбай Исатайского района. В салоне авто был обнаружен и изъят один килограмм черной икры кустарного производства. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК«Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.