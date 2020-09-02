Фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. начальника управления административной полиции Мэлс Нагимов, в автомашинах марки "Лада Ларгус" встроена автоматизированная система, которая считывает номера, сверяет по базе и в случае, если на авто наложен арест или ограничения, сразу оповещает об этом сотрудника полиции. – Сотрудник, находящийся за рулем "Аркана", может останавливать водителей только в том случае, если на авто наложен арест, ограничение, либо оно находится в розыске. А если выявляется нарушение скоростного режима, то факт напрямую направляется в административную группу. Оттуда формируется предписание на оплату штрафа, то есть сотрудник полиции даже не знает о том, что его система зафиксировала превышение скорости. Это полностью исключает контакт между нарушителем и полицейским, а также коррупционные риски, - рассказал Мэлс Нагимов. Стоит отметить, что "Арканы" полностью оснащены радарами и видеорегистраторами. С 1 сентября по согласованию с МВД систему разрешили использовать и в населенных пунктах. – Любое превышение скорости будет фиксироваться автоматически, сотрудник полиции никак не может повлиять на это. Всего в область закуплено шесть таких систем, пять из которых будут работать в областном центре, одна - на аварийно опасном участке трассы Уральск-Атырау, - отметил Мэлс Нагимов. К слову, стоимость одной системы "Аркан" составляет порядка 17,2 млн тенге. Закуплены они были за счет местного бюджета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.