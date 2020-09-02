Неотъемлемой частью современного детского сада должна быть атмосфера счастья, любви к детям, доброты и тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский сад — наш дом!» Именно так говорят о садиках «Sabi», которые приглашают малышей от 2 до 5 лет. Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Детские сады оснащены всем необходимым для гармоничного, социального и интеллектуального развития детей. Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Просторные и светлые игровые с развивающими играми и игрушками, учебные комнаты с обучающими яркими наглядными материалами, уютные спальные помещения и безопасные детские площадки. - Коллективы наших педагогов, воспитателей и нянечек работают согласно утвержденным госстандартам дошкольных учреждений. Оставляя своих малышей в наших садах, родители могут быть совершенно уверенными в том, что им здесь будет комфортно и очень интересно. В младших группах мы уделяем особое внимание обучению самых маленьких навыкам общения и самостоятельности. В старших группах мы всесторонне развиваем детей, обучаем обязательным трем языкам ( государственный, русский и английский) и готовим их к школе, сохраняя домашнюю атмосферу, - рассказал соучредитель детского сада «Sabi» Мурат Куанышкалиев. Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Кроме обучения в садиках занимаются физическим развитием и эстетическим воспитанием ребят. Проводятся обязательные занятия физкультурой, а также по музыке, рисованию и хореографии. По желанию родители могут записать своих детей на курсы по карате или вокалу. Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! В целях профилактики простудных заболеваний для малышей предусмотрены посещения соляных шахт, закаливание и массаж. Помимо этого, в садах функционируют бассейны. Маленьких воспитанников будут учить плавать квалифицированные тренеры, а температурный режим и чистота бассейна всегда контролируются сотрудниками садов. Особое внимание уделяется здоровой пище для ребенка: пятиразовое сбалансированное питание только из качественных продуктов, а для детей с аллергией диет–повар готовит еду по индивидуальному меню. Родители могут не беспокоиться о безопасности своего малыша: ведется видеонаблюдение во всех комнатах, и территории ясли-садов хорошо охраняются. – Мы стараемся привлекать опытных и талантливых педагогов, которые немало лет посвятили именно детям дошкольного возраста. Наши воспитатели проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом и всегда стараются быть в курсе всех инноваций. Наши воспитатели помогут ребенку погрузиться в захватывающий мир новых знаний, где столько всего интересного, неизведанного и загадочного! Кроме того, здесь можно существенно расширить свой кругозор, найти новые увлечения, раскрыть в себе множество талантов, познакомиться со сверстниками и завести настоящих друзей, - добавила заведующая детским садом Мария Сагиндыковна. Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Воспитанники садиков «Sabi» живут в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. А вы хотите, чтобы и ваш малыш оказался в этом удивительном мире? Приводите к нам, и мы воспитаем из него настоящего хозяина своей жизни!   Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства!   Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Детские сады «Sabi» - территория счастливого детства! Мы ждем вас по адресам: ул. Ихсанова, 135 (р-н ресторана «Звезда), ул. Светлая, 43 ( р-н Старый аэропорт), ул. Московская, 9 (р-н Назарбаев школы), проспект Абулхаир хана, 40 (р-н Назарбаев школы). Телефоны для справок: 8 775 688 88 97, 8 777 299 56 96, 8 701 376 76 60. Наш основной Instagram: @sabi.uralsk. А также: @detskisadsabi  @sabi_new_  @abul.xair_sabi Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.