Детские сады оснащены всем необходимым для гармоничного, социального и интеллектуального развития детей.Просторные и светлые игровые с развивающими играми и игрушками, учебные комнаты с обучающими яркими наглядными материалами, уютные спальные помещения и безопасные детские площадки. - Коллективы наших педагогов, воспитателей и нянечек работают согласно утвержденным госстандартам дошкольных учреждений. Оставляя своих малышей в наших садах, родители могут быть совершенно уверенными в том, что им здесь будет комфортно и очень интересно. В младших группах мы уделяем особое внимание обучению самых маленьких навыкам общения и самостоятельности. В старших группах мы всесторонне развиваем детей, обучаем обязательным трем языкам ( государственный, русский и английский) и готовим их к школе, сохраняя домашнюю атмосферу, - рассказал соучредитель детского сада «Sabi» Мурат Куанышкалиев.Кроме обучения в садиках занимаются физическим развитием и эстетическим воспитанием ребят. Проводятся обязательные занятия физкультурой, а также по музыке, рисованию и хореографии. По желанию родители могут записать своих детей на курсы по карате или вокалу.В целях профилактики простудных заболеваний для малышей предусмотрены посещения соляных шахт, закаливание и массаж. Помимо этого, в садах функционируют бассейны. Маленьких воспитанников будут учить плавать квалифицированные тренеры, а температурный режим и чистота бассейна всегда контролируются сотрудниками садов. Особое внимание уделяется здоровой пище для ребенка: пятиразовое сбалансированное питание только из качественных продуктов, а для детей с аллергией диет–повар готовит еду по индивидуальному меню. Родители могут не беспокоиться о безопасности своего малыша: ведется видеонаблюдение во всех комнатах, и территории ясли-садов хорошо охраняются. – Мы стараемся привлекать опытных и талантливых педагогов, которые немало лет посвятили именно детям дошкольного возраста. Наши воспитатели проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом и всегда стараются быть в курсе всех инноваций. Наши воспитатели помогут ребенку погрузиться в захватывающий мир новых знаний, где столько всего интересного, неизведанного и загадочного! Кроме того, здесь можно существенно расширить свой кругозор, найти новые увлечения, раскрыть в себе множество талантов, познакомиться со сверстниками и завести настоящих друзей, - добавила заведующая детским садом Мария Сагиндыковна.Воспитанники садиков «Sabi» живут в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. А вы хотите, чтобы и ваш малыш оказался в этом удивительном мире? Приводите к нам, и мы воспитаем из него настоящего хозяина своей жизни!