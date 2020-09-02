Неотъемлемой частью современного детского сада должна быть атмосфера счастья, любви к детям, доброты и тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский сад — наш дом!» Именно так говорят о садиках «Sabi», которые приглашают малышей от 2 до 5 лет.
Детские сады оснащены всем необходимым для гармоничного, социального и интеллектуального развития детей.
Просторные и светлые игровые с развивающими играми и игрушками, учебные комнаты с обучающими яркими наглядными материалами, уютные спальные помещения и безопасные детские площадки.
- Коллективы наших педагогов, воспитателей и нянечек работают согласно утвержденным госстандартам дошкольных учреждений. Оставляя своих малышей в наших садах, родители могут быть совершенно уверенными в том, что им здесь будет комфортно и очень интересно. В младших группах мы уделяем особое внимание обучению самых маленьких навыкам общения и самостоятельности. В старших группах мы всесторонне развиваем детей, обучаем обязательным трем языкам ( государственный, русский и английский) и готовим их к школе, сохраняя домашнюю атмосферу, - рассказал соучредитель детского сада «Sabi» Мурат Куанышкалиев.
Кроме обучения в садиках занимаются физическим развитием и эстетическим воспитанием ребят. Проводятся обязательные занятия физкультурой, а также по музыке, рисованию и хореографии. По желанию родители могут записать своих детей на курсы по карате или вокалу.
В целях профилактики простудных заболеваний для малышей предусмотрены посещения соляных шахт, закаливание и массаж. Помимо этого, в садах функционируют бассейны. Маленьких воспитанников будут учить плавать квалифицированные тренеры, а температурный режим и чистота бассейна всегда контролируются сотрудниками садов.
Особое внимание уделяется здоровой пище для ребенка: пятиразовое сбалансированное питание только из качественных продуктов, а для детей с аллергией диет–повар готовит еду по индивидуальному меню.
Родители могут не беспокоиться о безопасности своего малыша: ведется видеонаблюдение во всех комнатах, и территории ясли-садов хорошо охраняются.
– Мы стараемся привлекать опытных и талантливых педагогов, которые немало лет посвятили именно детям дошкольного возраста. Наши воспитатели проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом и всегда стараются быть в курсе всех инноваций. Наши воспитатели помогут ребенку погрузиться в захватывающий мир новых знаний, где столько всего интересного, неизведанного и загадочного! Кроме того, здесь можно существенно расширить свой кругозор, найти новые увлечения, раскрыть в себе множество талантов, познакомиться со сверстниками и завести настоящих друзей, - добавила заведующая детским садом Мария Сагиндыковна.
Воспитанники садиков «Sabi» живут в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. А вы хотите, чтобы и ваш малыш оказался в этом удивительном мире?
Приводите к нам, и мы воспитаем из него настоящего хозяина своей жизни!
Мы ждем вас по адресам: ул. Ихсанова, 135 (р-н ресторана «Звезда),
ул. Светлая, 43 ( р-н Старый аэропорт),
ул. Московская, 9 (р-н Назарбаев школы),
проспект Абулхаир хана, 40 (р-н Назарбаев школы).
Телефоны для справок: 8 775 688 88 97, 8 777 299 56 96, 8 701 376 76 60.
Наш основной Instagram: @sabi.uralsk.
А также: @detskisadsabi @sabi_new_ @abul.xair_sabi
