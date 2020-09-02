Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепберген Каюпов, областной бюджет составил 250 млрд тенге. В первую очередь расходы были направлены на финансирование мер по борьбе с коронавирусом. – 603 млн тенге были направлены на приобретение медицинского оборудования для инфекционных и провизорных стационаров области. На приобретение готовой модульной конструкции с медицинским технологическим оборудованием с последующими строительно-монтажными работами предусмотрено 2 млрд тенге. Вместе с тем в рамках Дорожной карты занятости за счет перераспределения экономии в сумме 2,2 млрд тенге. Средства направлены на данный объект. Всего предусмотрено 4,2 млрд тенге. На обеспечение школ области высокоскоростным широкополосным интернетом и увеличение скорости выделено 56 млн тенге, - отметил Тлепберген Каюпов. Депутат областного маслихата Катауолла Ашигалиев заявил, что место, где строиться модульная инфекционная больница, периодически затапливается. – Проект строительства модульной инфекционной больницы рассматривался на республиканском уровне. О необходимости лечебного учреждения никаких сомнений быть не может. Тому доказательством служат трудности, которые мы испытывали во время первой волны пандемии. Все возможные риски учтены, само здание поднимается, прибывающая вода будет уходить по сливным каналам. Для строительства требовалось 4 гектара земли, другого подходящего в городе места нет, а там где есть - нет инфраструктуры, - пояснил заместитель аикма ЗКО Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.