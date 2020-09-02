Школы должны заключить договор с издательством "Алматыкiтап", чтобы ученики могли пользоваться электронными учебниками opiq.kz бесплатно.

Актюбинская молодежь дискутировала на тему чтения книг
Казахстанские родители жалуются на то, что не могут бесплатно получить доступ к платформе электронных учебников opiq.kz. "Министерство образования выложило ссылку, где можно скачать школьные учебники в электронном виде. Всё бы ничего, но ссылка отправляет на внешние ресурсы, где загрузка этих книг платная. Причём подписка ежемесячная. Что это, как не лоббирование госорганами чьих-то частных интересов?" – написал пользователь Павел Александров. На странице opiq.kz в Facebook опубликовано объявление, в котором указано, что платформа с 1 сентября стала платной. "Доступ к платформе электронных учебников opiq.kz с 1 сентября 2020 года возможен лишь после приобретения лицензии. Приобрести её можно следующим образом:
  • вы можете зайти на сайт almatykitap.kz, в каталоге товаров выбрать "Лицензия к opiq.kz";
  • оплатить картой на сайте (стоимость лицензии для физического лица составляет 1300 тенге в месяц);
  • после оплаты на ваш e-mail вы получите код активации лицензии;
  • пройдите регистрацию на сайте opiq.kz.
  • если вы уже зарегистрированы на opiq.kz, то просто войдите в свой аккаунт", – говорится в сообщении.
В тексте также отмечается, что школа может заключить договор с издательством "Алматыкiтап", тогда ученики получат бесплатный доступ к электронным учебникам. По всем дополнительным вопросам рекомендуют обращаться в службу технической поддержки по номеру 8 (707) 241-00-67. PR-директор издательства "Алматыкiтап" Ольга Бузулуцкая объяснила, почему доступ к платформе стал платным, сообщает sputniknews.kz.
"Сайт opiq.kz – это разработка эстонских партнёров, а контент принадлежит издательству "Алматыкiтап", он действительно был бесплатным в течение четвёртой четверти, во время жёсткого карантина, чтобы помочь учителям и ученикам в это непростое время. Сайт opiq.kz разрабатывается и поддерживается исключительно за счёт средств нашего издательства", – сказала Ольга Бузулуцкая.
Она добавила, что электронные учебники – это тексты учебника, дополненные мультимедийным контентом, также необходимо учесть администрирование учебного процесса через электронный журнал и другие функции. "Всё это требует значительных ресурсов – как трудовых, так и финансовых. Кроме того, нельзя забывать, что электронные учебники требуют постоянной технической поддержки", – добавила она.