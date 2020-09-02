Школы должны заключить договор с издательством "Алматыкiтап", чтобы ученики могли пользоваться электронными учебниками opiq.kz бесплатно.
Казахстанские родители жалуются на то, что не могут бесплатно получить доступ к платформе электронных учебников opiq.kz.
"Министерство образования выложило ссылку, где можно скачать школьные учебники в электронном виде. Всё бы ничего, но ссылка отправляет на внешние ресурсы, где загрузка этих книг платная. Причём подписка ежемесячная. Что это, как не лоббирование госорганами чьих-то частных интересов?" – написал
пользователь Павел Александров.
На странице opiq.kz в Facebook
опубликовано объявление, в котором указано, что платформа с 1 сентября стала платной.
"Доступ к платформе электронных учебников opiq.kz с 1 сентября 2020 года возможен лишь после приобретения лицензии
. Приобрести её можно следующим образом:
- вы можете зайти на сайт almatykitap.kz, в каталоге товаров выбрать "Лицензия к opiq.kz";
- оплатить картой на сайте (стоимость лицензии для физического лица составляет 1300 тенге в месяц);
- после оплаты на ваш e-mail вы получите код активации лицензии;
- пройдите регистрацию на сайте opiq.kz.
- если вы уже зарегистрированы на opiq.kz, то просто войдите в свой аккаунт", – говорится в сообщении.
В тексте также отмечается, что школа может заключить договор с издательством "Алматыкiтап", тогда ученики получат бесплатный доступ к электронным учебникам. По всем дополнительным вопросам рекомендуют обращаться в службу технической поддержки по номеру 8 (707) 241-00-67
.
PR-директор издательства "Алматыкiтап" Ольга Бузулуцкая объяснила, почему доступ к платформе стал платным, сообщает sputniknews.kz
.
"Сайт opiq.kz – это разработка эстонских партнёров, а контент принадлежит издательству "Алматыкiтап", он действительно был бесплатным в течение четвёртой четверти, во время жёсткого карантина, чтобы помочь учителям и ученикам в это непростое время. Сайт opiq.kz разрабатывается и поддерживается исключительно за счёт средств нашего издательства", – сказала Ольга Бузулуцкая.
Она добавила, что электронные учебники – это тексты учебника, дополненные мультимедийным контентом, также необходимо учесть администрирование учебного процесса через электронный журнал и другие функции.
"Всё это требует значительных ресурсов – как трудовых, так и финансовых. Кроме того, нельзя забывать, что электронные учебники требуют постоянной технической поддержки", – добавила она.