Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 августа двое мужчин решили поправить свое финансовое положение за счет вымогательства у гражданина Узбекистана. Применив силу, они забрали его к себе, но вскоре отпустили, потребовав при этом принести 500 тысяч тенге. – В этот же день 44-летний иностранец обратился в дежурную часть с заявлением. После этого, полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний житель города Атырау и 41-летний житель Жылыойского района. Вещественные доказательства - переданные деньги - изъяты. Один из задержанных ранее неоднократно судимый житель Жылыойского района водворен в следственный изолятор, другой находится под домашнем арестом, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что в отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательств". К слову, оба мужчины являются приверженцами деструктивного религиозного течения.