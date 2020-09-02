По данным АО "Жайыктеплоэнерго", в связи с капитальным ремонтом в тепловой магистрали ТМ-2 планируется отключение горячего водоснабжения по адресам улица А.Молдагуловой 8, 14, 16, 18, 20, 24, 26, улица Мухита 134, улица М.Маметовой 81/1, 103, 105, 111, улица Исаева 83/1, улица Айтиева 87, 74, 72, 70, 70/1, проспект Абая 71, 71/1, 104, 104/1, 106, 108, улица Скоробогатова 67, улица Х.Доспановой 101, 101/1, 101/2, улица Победа 137, улица Мендалиева 2, улица Рубежинское 31, 31/1, улица Хусаинова 157, 157/1, 131/1, улица Петровского 51, 76.

– Ориентировочное время проведения работ до 5 сентября. Приносим извинения за временные неудобства, - добавили в едином контакт-центре IKomek.

