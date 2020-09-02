Директор КГУ по охране лесов и животного мира управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Артур Мергенов рассказал, что в этот день их инспекторы проводили рейд. - В 1.30 в квартале №42 Уральского лесничества (недалеко от нового моста в Теректинском районе - прим. автора) была остановлена автомашина марки Renault Duster, в которой находились двое мужчин. После остановки автомашины инспекторы представились, показав служебные удостоверения, и попросили водителя данной автомашины открыть багажник и предоставить на осмотр содержимое. Водителем автомашины оказался житель Уральска Горшков. Он открыл багажник и вытащил оттуда рыболовные снасти и три мешка, - сообщил Артур Мергенов. В одном мешке находился ящик с рыболовными снастями, во втором - рыба частиковой породы, а в третьем находилось 9 штук стерляди. - После осмотра автомобиля егерь направился к своей машине, чтобы вызвать сотрудников полиции по телефону, так как стерлядь занесена в Красную книгу и находится под охраной государства РК. В этот момент с пассажирской стороны вышел второй неизвестный мужчина, который начал агрессивно высказываться в адрес инспекторов нецензурными словами и вести себя неадекватно. После чего он сзади накинулся на одного из инспекторов с целью завладения его табельным оружием. Между ними завязалась драка. В ходе драки егерю удалось вырваться и с целью сохранения своей жизни ему пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. После данного выстрела мужчина скрылся в лесной чаще, а водитель Горшков был задержан, - рассказал Артур Мергенов. По словам директора, инспекторы вызвали сотрудников полиции, которые доставили Горшкова в отдел полиции Теректинского района ЗКО, где была установлена личность второго нарушителя. Им оказался 41-летний житель города Забродный. В настоящее время, в отношении них проводится досудебное расследование по ст.335 ч.1 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Сумма штрафа по уголовному делу составляет до 3 000 МРП (8 334 000 тенге). Помимо уголовного наказания имеется сумма ущерба рыбным ресурсам 100 МРП (277 800 тенге) за 1 кг рыбы осетровой породы - стерлядь. Директор учреждения также пояснил, что в области открывается сезон охоты на: - гуся и утку, кроме видов, занесенных в Красную Книгу - с 5 сентября по 30 ноября 2020 года; - куропатку - с 5 сентября по 15 ноября 2020 года; - барсука, кабана - с 5 сентября по 31 декабря 2020 года; - косулю - с 20 сентября по 31 декабря 2020 года; - корсака, лисицу, зайца - с 1 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года. - У нас в области много любителей охоты. Хотелось бы обратиться к ним с просьбой вести себя адекватно, когда наши егеря проводят проверку. У нас часто проводятся рейды и охотники обязаны показать свою добычу. А если есть факт браконьерства, нарушители должны подчиниться требованиям наших инспекторов. Нередко охотники употребляют алкоголь, а потом в состоянии опьянения хватаются за оружие. Чтобы не было печальных последствий, просим соблюдать правила охоты и рыболовства, - обратился Артур Мергенов к охотникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.