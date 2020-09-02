С началом сентября система общественной и дорожной безопасности "Сергек" заработала в полную силу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Система "Сергек" фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд на стоп-линию и нарушение линий дорожной разметки.

Аппаратно-программные комплексы, состоящие из нескольких обзорных и фиксирующих камер, будут установлены на 153 линейных участках дорог и 51 перекрёстке. Большую часть проекта составляют 774 камеры общего наблюдения. Благодаря им сотрудники полиции смогут контролировать общественную безопасность во дворах жилых домов, на территории школ, вокзалов, аэропортов и в других местах массового скопления людей.

Также для общественной безопасности будут интегрированы в систему 750 ранее установленных камер.

– Нарушители правил дорожного движения начнут получать штрафы уже с 10 сентября, - сообщили в акимате города Атырау.