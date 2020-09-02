Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. Позже она предстала перед судом. В феврале 2020 года ей был вынесен приговор . Маншук Аймурзиева была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.

В суде Аскарбек Ермукашев сообщил, что сотрудники роддома выбирали, каким способом умертвить младенца. Адвокат подсудимой акушерки Кульбатыровой Талгат Мукатанов попросил пояснить, на каких же основаниях основывается обвинение в отношении его подзащитной Кулбатыровой. – Вы обвиняете Кулбатырову «в убийстве с особой жестокостью, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». Чем вы всё это доказали? - поинтересовался Талгат Мукатанов. На что Аскарбек Ермукашев заявил, что на основании результатов негласных следственных действий, показаниях свидетелей и заключении судебно-медицинской экспертизы. – Это доказывается результатами негласных следственных действий. Есть телефонный разговор двух лиц. Была проведена филологическая экспертиза для установления смыслового содержания разговора. Ваша подзащитная является исполнителем. Согласно нормативному постановлению Верховного суда, к особой жестокости относится то, что положив младенца в холодильник, ему перекрыли доступ воздуха. «С целью скрыть другое преступление» – младенца поместили в холодильник с целью скрыть преступление по статье 317 УК РК («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником»). И еще, что бы завтра экспертиза не выявила, стоял вопрос – положить его в воду или в холодильник. Исходя из содержания аудиозаписи – там говорят о том, что если положить в воду, то экспертиза может показать присутствие воды в легких ребенка, поэтому решили поместить в холодильник. В течение определенного времени живой младенец находился в беспомощном состоянии, ему не оказывалась помощь. Вот с учетом этих доказательств, - заявил Ермукашев. Также во время допроса со стороны адвоката прозвучало мнение, что обстоятельства возникли спонтанно и обвиняемые "не договаривались, что убьют кого-то". – В психолого-филологической экспертизе написано: "этот дает указание". Откуда может быть сговор тут, объясните мне, - попросил адвокат Бакберген Айтмамбетов. – Я уже говорил, есть стенограмма телефонного разговора, есть заключение филологической экспертизы, из которого ясно, что медики советовались между собой и решили судьбу этого младенца. И еще в стенограмме телефонного разговора есть такие слова: "Да простит нас бог". Они осознавали, о чем идет речь, - заключил Ермукашев.