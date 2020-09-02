Пропавшему Асылхану Ишанкулову 40 лет. Его племянница Сабина рассказала, что 27 августа в 23:00 он вышел из дома в районе старого аэропорта и до сих пор не вернулся. - В тот день он был одет как на фото в футболку и джинсовые шорты. На днях мы написали заявление в полицию. Ранее дядя никогда не пропадал, никакими заболеваниями не страдает, - говорит Сабина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.