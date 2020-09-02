Мужчина вышел из дома 28 августа, больше его никто не видел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 40-летний мужчина пропал в Уральске Пропавшему Асылхану Ишанкулову 40 лет. Его племянница Сабина рассказала, что 27 августа в 23:00 он вышел из дома в районе старого аэропорта и до сих пор не вернулся. - В тот день он был одет как на фото в футболку и джинсовые шорты. На днях мы написали заявление в полицию. Ранее дядя никогда не пропадал, никакими заболеваниями не страдает, - говорит Сабина. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Асылхана Ишанкулова, просьба позвонить по номерам: 87474591935, 87476081934. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Асылхана Ишанкулова