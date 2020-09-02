Здание будет оснащено современным оборудованием для диагностики, лечения больных, обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, в регионе ведется подготовка ко второй волне пандемии, которая, по мнению экспертов, ожидается осенью. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, является строительство новой модульной инфекционной больницы.

– Медицинское учреждение на 200 койко-мест будет вестись компанией «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», которая в качестве подрядчика привлекла ТОО «BI Industrial». Новую больницу возведут из модульных блоков по технологии быстровозводимого строительства. Кроме этого, здание будет оснащено современным оборудованием для диагностики, лечения больных, обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов, - сообщили в областном акимате.

К слову, в медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 7 двухместных боксов с отдельным выходом на улицу. Кроме того имеются 20 койко-мест в отделении интенсивной терапии, и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении.

В медицинском блоке будут расположены административные помещения, лаборатории, кабинеты компьютерной томографии и рентгена, бронхоскопическое оборудование, УЗИ и электрокардиограф. В новой больнице будут проходить переподготовку местные медицинские кадры. Строительство, начавшееся в августе, планируется завершить уже в октябре.

Стоит отметить, что новая больница будет соответствовать всем стандартами инфекционного контроля. Также напомним, что в Кульсары продолжается строительство районной центральной больницы на 275 коек.

