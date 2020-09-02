Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, со 2 по 7 сентября по улице Молдагуловой будут проводиться ремонтные работы.

ограничено движение по улице А.Молдагуловой от улицы Петровского до улицы Исаева. Движение городских маршрутов будет осуществляться по улице Петровского, улице М.Маметовой, улице Исаева, улице А.Молдагуловой и далее по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - добавили в городском отделе ЖКХ.

