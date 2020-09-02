Движение будет ограничено в связи с ремонтом дорог, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске по улице Молдагуловой ограничат движение Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, со 2 по 7 сентября по улице Молдагуловой будут проводиться ремонтные работы. – В связи с этим будет ограничено движение по улице А.Молдагуловой от улицы Петровского до улицы Исаева. Движение городских маршрутов будет осуществляться по улице Петровского, улице М.Маметовой, улице Исаева, улице А.Молдагуловой и далее по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - добавили в городском отделе ЖКХ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  