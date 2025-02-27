В смерти шахтера в Великобритании обвиняют НЛО

На шее и руках полицейские заметили ожоги, покрытые неизвестной мазью, которую так и не удалось идентифицировать.

По информации Daily Mail, Адамски пропал за пять дней до того, как его нашли. Его тело лежало в 50 км от Тодмордена на куче угля.

Шахтер был одет в костюм, но на нем отсутствовали рубашка, часы и кошелек. Волосы мужчины были грубо обрезаны, а лицо выражало ужас.

На шее и руках полицейские заметили ожоги, покрытые неизвестной мазью, которую так и не удалось идентифицировать. Вскрытие показало, что шахтер умер от сердечного приступа, но как он оказался в Тодмордене, неизвестно.

Многие считают, что мужчина стал жертвой КГБ или погиб от удара шаровой молнией. Но чаще всего встречаются гипотезы о том, что его убили представители НЛО, хотя доказательств на этот счет до сих пор нет.

Ранее над статуей Иисуса в Мексике запечатлели НЛО.