Над статуей Иисуса в Мексике запечатлели НЛО

Как пишет Daily Mail , над 20-метровой статуей Христа в Мексике появился загадочный объект, напоминающий НЛО. Происшествие произошло в городе Силао, расположенном к северо-западу от Мехико.

Посетители заметили в чистом голубом небе объект, «похожий на Сатурн». Он завис рядом с левой рукой статуи Иисуса, вызвав удивление среди присутствующих. Это не первый случай наблюдения НЛО в Мексике.

В октябре прошлого года похожий объект был замечен на автозаправочной станции в Куэрнаваке, примерно в 400 км от Силао.

Ранее в Британии нашли доказательства существования инопланетян.