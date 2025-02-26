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Происшествия Социум

Над статуей Иисуса в Мексике запечатлели НЛО

Посетители заметили в чистом голубом небе объект, «похожий на Сатурн».
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Над статуей Иисуса в Мексике запечатлели НЛО

Как пишет Daily Mail, над 20-метровой статуей Христа в Мексике появился загадочный объект, напоминающий НЛО. Происшествие произошло в городе Силао, расположенном к северо-западу от Мехико.

Посетители заметили в чистом голубом небе объект, «похожий на Сатурн». Он завис рядом с левой рукой статуи Иисуса, вызвав удивление среди присутствующих. Это не первый случай наблюдения НЛО в Мексике. 

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В октябре прошлого года похожий объект был замечен на автозаправочной станции в Куэрнаваке, примерно в 400 км от Силао.

Ранее в Британии нашли доказательства существования инопланетян.

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