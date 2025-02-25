В Британии нашли доказательства существования инопланетян

Об этом открытии в интервью изданию Daily Mail заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который прежде сотрудничал с НАСА.

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

— Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают, — сказал он.

Документалист отметил, что доказательства существования инопланетян будут опубликованы чуть позже, объяснив это тем, что сейчас команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда собирает документы.

Ранее астрономы выяснили, как пришельцы посылают сигналы на Землю.