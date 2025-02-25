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Социум

В Британии нашли доказательства существования инопланетян

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра.
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В Британии нашли доказательства существования инопланетян

Об этом открытии в интервью изданию Daily Mail заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который прежде сотрудничал с НАСА.

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

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— Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают, — сказал он.

 Документалист отметил, что доказательства существования инопланетян будут опубликованы чуть позже, объяснив это тем, что сейчас команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда собирает документы.

Ранее астрономы выяснили, как пришельцы посылают сигналы на Землю.

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