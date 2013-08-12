В смерти уральского солдата в Кустанае виноват сослуживец из Атырау

Сегодня в поселок Шагатай Теректинского района привезли груз-200, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. 8 августа в воинской части № 66/97, что дислоцируется в Кустанайской области, погиб солдат срочной службы Мирбек БАКИРОВ. Он был призван из Теректинского района в этом году. Изначально была информация, что солдат умер от остановки сердца, однако сегодня стали известны истинные причины гибели солдата на службе. Командир части, который привез груз-200, рассказал, что в смерти солдата виновен сослуживец из Атырау, который признался через два дня после случившегося. По его словам, в ту ночь после отбоя к нему подошел Бакиров и дернул за ногу. Солдат рассказал, что отмахнулся со словами «Иди спать» и попал в горло. Через пять минут солдат Бакиров начал задыхаться, у него начались судороги, ему вызвали «скорую», но спасать было уже поздно. Судмедэкспертиза показала, что Бакиров скончался от механической асфиксии и ушиба гортани. Заведено дело, виновный водворен в изолятор. Командир части также рассказал родным погибшего солдата, что в тот день камеры в части не работали, поскольку не было света. В качестве морального вреда часть выплатит семье погибшего сумму в размере 500 МРП (1 МРП=1731 тенге). Порталу «Мой ГОРОД» родные рассказали, что у Мирбека было плоскостопие, поэтому все они были удивлены, когда его призвали в армию. Мирбек был индивидуальным предпринимателем, торговал на рынке «Мирлан». Рос среди троих братьев, окончил техникум на электрика, жениться не успел. 20 августа ему исполнилось бы 26 лет. Видео Серика Нихова