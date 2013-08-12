Фото с сайта ria.ru Фото с сайта ria.ru Об этом стало известно сегодня на брифинге в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам начальника управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергея ШЕВЧЕНКО, в эти выходные в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями из села Макарово Зеленовского района были доставлены двое сельчан 30-ти и 23-ех лет. - Один из них после оказания медицинской помощи был отпущен домой, а второй был прооперирован, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - Личность подозреваемых установлена, проводятся мероприятия по их задержанию. По словам начальника УКП, потерпевшие работали по найму у трех жителей Уральска. В субботу, 9 августа, потерпевшие выпили и не вышли на работу. После чего их работодатели сначала ругались, потом началась драка, а уже потом в ход пошел нож. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых в данном преступлении - 32-летнего Артура ДАВТЯНА, 19-летнего Артура ГЕВОРГЯНА и 25-летнего Аргишти ДАНИЕЛЯНА.