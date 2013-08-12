Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz Об этом на брифинге рассказал и.о. начальника УДП ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Крупная авария произошла примерно в 14 часов возле поселка Алгабас Акжайыкского района. - Водитель автомашины «Сиат» Алмат БАИРОВ, двигаясь со стороны Атырау, при обгоне допустил столкновение с автомашиной «КАМАЗ», - рассказал Талгат АХАЕВ. - 4 пассажира иномарки с различными травмами были доставлены в областную клиническую больницу. Состояние одной женщины остается тяжелым, у нее открытая черепно-мозговая травма. По словам и.о. начальника УДП, автомашина «Сиат» начала осуществлять обгон в неположенном месте, тогда как впереди стоящий «КАМАЗ» сворачивал в сторону поселка Алгабас. Как стало известно, иномарка везла пассажиров из Атырау. - Материал весь собран, будет проводиться экспертиза, - заключил Талгат АХАЕВ. По словам замдиректора областной клинической больницы Жумабека ШАЙХИЕВА, к ним доставили трех пострадавших в аварии. - Сейчас супружеская пара находится в реанимационном отделении, - рассказал Жумабек ШАЙХИЕВ. - Состояние тяжелое. Еще один мужчина находится в отделении. У всех множественные переломы лица, шеи, нижних конечностей, бедер. Также стало известно, что двое пострадавших - майоры пограничного отряда военной части №2087 из г. Бейнеу Мангистауской области, а супружеская пара родом из Актау.