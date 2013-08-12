Фото с сайта fotoden.info Фото с сайта fotoden.info В Актюбинской области с начала года бешенством заболели 16 животных. В их числе 4 случая заболевания крупного рогатого скота и других животных в областном центре. - В целом,  эпизоотическая ситуация по бешенству в Актюбинской области остается напряженной, - заявляют в департаменте госсанэпиднадзора. – Чтобы улучшить ситуацию, принимаются меры по уменьшению численности бездомных животных. Так, с начала года в области уничтожено около 8-ми тысяч собак и 350-ти кошек. Для этих работ областным бюджетом выделено свыше 27,5 миллионов тенге, сообщили в департаменте. Добавим, что в лечебные учреждения области за антирабической помощью в этом году уже обратились 1594 человек, пострадавших от укуса, оцарапания и ослюнения животными. При этом, в регионе последний случай заболевания человека бешенством произошел в 2009 году в Байганинском районе.  