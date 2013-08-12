В Вильнюсе появится памятник Джону Леннону
Фото: AP В Вильнюсе решено установить памятник участнику группы The Beatles Джону Леннону. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на церемониймейстера городской ратуши Саулюса Пилинкуса. Скульптура появится на улице Кауно в следующем году, весной или в начале лета, отметил он. Памятник, как ожидается, будет установлен на пожертвования горожан. Пилинкус предположил, что он будет выполнен из металла, однако кто именно займется созданием скульптуры, пока неясно. Идея установить памятник Леннону в Вильнюсе появилась у Пилинкуса около 20 лет назад. «Необязательно потому, что он (Леннон — прим. «Ленты.ру» ) — одна из культурных икон XX века, но он и определенный символ или личность, который выдвигал различные красивые идеи», — подчеркнул собеседник издания, добавив, что скульптура поможет «оживить» район, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом. Джон Леннон являлся одним из основателей группы The Beatles. Он был застрелен 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. Убийцу музыканта Марка Дэвида Чэпмена приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в одной из нью-йоркских тюрем. Осенью 2012 года на Лукишской площади Вильнюса была открыта скульптура Джона Леннона из песка. Она появилась на месте, где ранее был установлен памятник Ленину. «Сегодня Ленина сменяет Леннон!», — заявил на церемонии мэр города Артурас Зуокас. Такая же надпись венчала и пьедестал скульптуры. Источник: lenta