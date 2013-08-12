Из-за извержения вулкана с индонезийского острова эвакуировали 2500 человек
Фото: AP Из-за извержения вулкана Рокатенда с индонезийского острова Палуэ были эвакуированы 2500 человек. Еще столько же жителей отказались покинуть дома, опасаясь за сохранность своего имущества. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Agence France-Presse. Около 500 человек были эвакуированы на соседний остров, Флорес, уже после после того, как в субботу началось извержение, передает Associated Press. Еще 2000 человек покинули свои дома заранее, до выходных. Эвакуации подлежат жители деревень, находящихся в радиусе трех километров от кратера. Хотя в понедельник Рокатенда уже стал выпускать гораздо меньше пепла и лавы, ученые из индонезийского государственного центра вулканологии полагают, что он вновь может начать сильно извергаться. Об этом свидетельствует и то, что из кратера вырываются облака горячего газа. Вулкан начал извергаться в субботу, 10 августа. Он выбросил столб с раскаленным пеплом на высоту два километра, а также раскаленную лаву. В результате под лавой погибло пятеро человек: трое взрослых и два ребенка, спавшие на пляже недалеко от вулкана. Из-за извержения были разрушены некоторые здания и объекты инфраструктуры, в том числе главный мост в одной из деревень. Увеличение активности Рокатенды было зафиксировано еще в октябре. Всего на острове Палуэ проживает около 10 тысяч человек. Индонезия находится в области тихоокеанского вулканического огненного кольца, где происходит самое большое число землетрясений и расположено большинство действующих вулканов. Последних на территории страны несколько десятков. В 2010 году в результате нескольких извержений вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява, погибли более 350 человек. Источник: lenta