По данным пресс-службы областной прокуратуры ЗКО, управление специальных прокуроров расследует уголовное дело, возбужденное по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» в отношении должностных лиц СПК «БатысПоймаАгро». Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных 19 сельхозтоваропроизводителям (СХТП) области в сумме 339 млн 600 тысяч тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Как установлено следствием, в период с мая по декабрь 2012 года должностные лица СПК «БатысПоймаАгро», игнорируя протокольное решение заседания госкомиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана о финансировании 19 СХТП ЗКО на проведение весенне-полевых и уборочных работ за счет бюджетного кредита, обязали глав вышеуказанных СХТП написать письма в АО «НК Продкорпорация» о перечислении выделенных бюджетных средств в сумме 339 млн 600 тысяч тенге на расчетный счет третьего лица - СПК «БатысПоймаАгро». После поступления денежных средств на расчетный счет СПК «Батыс Пойма Агро» последние незаконно присвоили бюджетные денежные средства. По данным прокуратуры, следствием собраны доказательства, в соответствии с которыми установлена причастность должностных лиц СПК «БатысПоймаАгро» к совершению данного преступления. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан бывший председатель СПК «БатысПоймаАгро» Армат АХМЕТОВ, решается вопрос об избрании меры пресечения.