В уральских селах представили избранных акимов

Сегодня активам Желаевского сельского округа, поселков Зачаганск и Круглоозерное, прилегающих к Уральску, представили избранных акимов. Об этом сообщила пресс-служба акима города. Напомним, акимом Желаевского сельского округа стал Тимур АШИГАЛИЕВ. Главой поселка Зачаганск избрали Курмангалий БАЙГАРЖАНОВА, который, кстати, ранее уже занимал эту должность. Мирбулат НУРЖАНОВ единогласно был избран акимом поселка Круглоозерное. Тимур Кубайдуллинович АШИГАЛИЕВ родился 24 июля 1974 года в поселке Джаныбек Джаныбекского района ЗКО. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1996 году директором полного товарищества «Тимур и К». С 2000 по 2005 годы работал начальником цеха, заместителем директора ТОО «СП Агрофирма «Уральское». Затем работал машинистом, начальником смены в ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго». В 2008 году - замдиректора ГКП «Көркем Орал». С 2008 до 2012 гг. продолжил свой трудовой путь на должности акима Деркульского поселкового округа. С 2012 по 2013 год - заведующий сектором ЖКХ. Курмангалий Дынымович БАЙГАРЖАНОВ родился 10 августа 1955 года в селе Каргала Первомайского района Оренбургской области Российской Федерации. Окончил Уральский педагогический институт, по специальности учитель трудового обучения и физики. Трудовую деятельность начал в 1977 году учителем физики, затем с 1979 года - заместителем директора по воспитательной работе Чижинской средней школы Каменского района ЗКО. С 1980 года работал инженером стройлаборатории треста «Уральсксельстрой №8». С 1980 по 1982 годы - служба в рядах Советской армии. С 1982 по 1983 годы - начальник отдела кадров, затем начальник ремонтно-транспортного цеха комбината строительных материалов и конструкции треста «Уральсксельстрой №8». Работал старшим референтом Уральского облисполкома, также работал в нефтегазовой отрасли заместителем начальника Уральского ОРСа геологии «Уральскнефтегазгеологии». В 1994-1998 годах работал администратором Уральского представительства СП «Казахтуркмунай ЛТД». С 1998 по 2003 годы был главным специалистом отдела экономики г.Уральска, советником акима города. С 2001 по настоящее время - аким поселка Зачаганск. В перерыве, с 2007 по 2010 годы, работал начальником спецстоянки МГК ДЭП. Мирболат Сангалиевич НУРЖАНОВ родился 19 мая 1982 года в поселке Первомайский Чапаевского района ЗКО. Окончил ЗКГУ, по специальности учитель истории и географии, также Евразийскую Академию по специальности «Государственное и местное управление». Трудовую деятельность начал в 2003 году учителем истории Серебряковской школы города Уральска. С 2004 по 2011 годы работал в сфере молодежной политики, являлся председателем ассоциации молодежи ЗКО. Параллельно работал советником директора ТОО «Еңбек TRAINING» (2009-2010 годы) и советником ТОО «Орал Холдинг НСК» (2010-2011 годы). В 2011 г. - советник акима Бурлинского района, в 2012 г. - главный специалист отдела внутренней политики. С декабря 2012 года по сегодняшний день работал помощником акима города Уральска. Фото предоставлено пресс-службой акима г. Уральск