Фото с сайта www.7dach.ru Фото с сайта www.7dach.ru В Атырауской области 11-летний мальчик умер от удушья на детской площадке, обмотавшись  веревкой от качелей, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД. - Несчастный случай произошел 10 августа примерно в 17.30 в городе Кульсары. Ребенок 2002 года рождения во время игры на детской площадке обмотался канатной веревкой от качелей, привязанной к спортивному турнику и удушился, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В настоящий момент назначена судебная экспертиза. Данный факт зафиксирован как несчастный случай.