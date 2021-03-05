Поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность, отметили в Минздраве, сообщает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали факт распространения в социальных сетях информации о том, как сфальсифицировать результаты ПЦР-тестов. Казахстанские пользователи распространяют в соцсетях ссылку на Telegram-чат, в котором можно найти бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестирования на Covid-19. С помощью графических редакторов в бланки можно вписать нужное имя и дату, утверждает создатель чата. Поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность, подчёркивают в Минздраве. "Идентификацию на подлинность можно провести по следующим параметрам:
- штрих-код на протоколе исследования;
- наличие уникального знака аккредитации, выданного национальным органом аккредитации РК, с указанием номера аттестата аккредитации, который может быть идентифицирован на сайте nca.kz;
- утверждённая форма протокола исследования на каждый вид исследования, регламентированная приказом "Об утверждении форм учётной и отчётной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения";
- в форме также указаны данные исполнителя исследования, руководителя лаборатории, присутствует печать организации", – сообщили в министерстве.