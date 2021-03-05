Поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность, отметили в Минздраве, сообщает Informburo.kz.

штрих-код на протоколе исследования;

наличие уникального знака аккредитации, выданного национальным органом аккредитации РК, с указанием номера аттестата аккредитации, который может быть идентифицирован на сайте nca.kz;

утверждённая форма протокола исследования на каждый вид исследования, регламентированная приказом "Об утверждении форм учётной и отчётной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения";

в форме также указаны данные исполнителя исследования, руководителя лаборатории, присутствует печать организации", – сообщили в министерстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали факт распространения в социальных сетях информации о том, как сфальсифицировать результаты ПЦР-тестов. Казахстанские пользователи распространяют в соцсетях ссылку на Telegram-чат, в котором можно найти бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестирования на Covid-19. С помощью графических редакторов в бланки можно вписать нужное имя и дату, утверждает создатель чата. Поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность, подчёркивают в Минздраве. "Идентификацию на подлинность можно провести по следующим параметрам:В ведомстве напомнили, что в Казахстане за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 2000 МРП или ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет. Использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до 160 МРП либо арестом на срок до 40 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.