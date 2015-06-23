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Социум Спорт

В спартакиаде среди госслужащих первое место заняла команда Казталовского района

Спартакиада, приуроченная ко Дню государственных служащих, проходила с 18 по 20 июня. Госслужащие приняли участие в 9 видах спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание, гиревой спорт и армрестлинг. Всего в соревнованиях участвовали 950 человек приняли участие 950 человек В общекомандном зачете первое место заняла команда Казталовского района, 2 место - Сырымский район и 3 место досталось команде Областного акимата. В соревнованиях по волейболу среди мужчин первое место взяла команда облакимата, второе место - Казталовский район, 3 место – Жанибекский район. С
Дана Рахметова
В спартакиаде среди госслужащих первое место заняла команда Казталовского района
Спартакиада, приуроченная ко Дню государственных служащих, проходила с 18 по 20 июня.
chinovniki
chinovniki
 Госслужащие приняли участие в 9 видах спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание, гиревой спорт и армрестлинг. Всего в соревнованиях участвовали 950 человек приняли участие 950 человек В общекомандном зачете первое место заняла команда Казталовского района, 2 место - Сырымский район и 3 место досталось команде Областного акимата. В соревнованиях по волейболу среди мужчин первое место взяла команда облакимата, второе место - Казталовский район, 3 место – Жанибекский район. Среди женщин первое место заняла команда Теректинского района. В мини-футболе лучшей стала команда департамента госдоходов по ЗКО. В баскетболе среди мужчин победу одержала команда Казталовского района, а среди женщин - команда Сырымского района. В соревновании по настольному теннису первой стала команда Жанибекского района. Команда Сырымского района заняла первое место в гиревом спорте, шахматах и легкой атлетике. В армрестлинге сильнейшими оказалась команда из Теректинского района, а команда облакимата заняла первое место в соревновании по плаванию. Фото Медета МЕДРЕСОВА
госслужащие соревнования Спартакиада

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