В спецЦОНе Атырау отключили электричество

Электричества не будет с 10.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе филиала НАО госкорпорация правительство для граждан по Атырауской области, 22 апреля с 10.00 до 18.00 в специализированном центре обслуживания населения не будет электричества. – Отключение электроэнергии связано с плановыми работами АО "Атырау Жарык". Просим граждан, забронировавших очереди на получение государственных услуг, перезаписаться на другой день, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь