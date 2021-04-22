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Социум

В спецЦОНе Атырау отключили электричество

Электричества не будет с 10.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе филиала НАО госкорпорация правительство для граждан по Атырауской области, 22 апреля с 10.00 до 18.00 в специализированном центре обслуживания населения не будет электричества. – Отключение электроэнергии связано с плановыми работами АО "Атырау Жарык". Просим граждан, забронировавших очереди на получение государственных услуг, перезаписаться на другой день, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомь
Арайлым Усербаева
В спецЦОНе Атырау отключили электричество
Электричества не будет с 10.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В спецЦОНе Атырау отключили электричество
В спецЦОНе Атырау отключили электричество
Как сообщили в пресс-службе филиала НАО госкорпорация правительство для граждан по Атырауской области, 22 апреля с 10.00 до 18.00 в специализированном центре обслуживания населения не будет электричества.   – Отключение электроэнергии связано с плановыми работами АО "Атырау Жарык". Просим граждан, забронировавших очереди на получение государственных услуг, перезаписаться на другой день, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
электричество спецЦон

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