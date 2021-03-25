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Социум

В спецЦОНе ЗКО из-за технических неполадок не работает комитет административной полиции

В течение дня ожидаются сбои в программе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уведомляем вас, что сегодня с 9.10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок, - сообщили в спецЦОНе, уточнив, что сегодня, 25 марта, в течение дня будут наблюдаться сбои в программе. В МВД РК также объявили о том, что их специалисты занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН пообещали сообщи
Дана Рахметова
В спецЦОНе ЗКО из-за технических неполадок не работает комитет административной полиции
В течение дня ожидаются сбои в программе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Огромные очереди перед спецЦОНом в Уральске: люди требуют увеличить график работы
Огромные очереди перед спецЦОНом в Уральске: люди требуют увеличить график работы
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уведомляем вас, что сегодня с 9.10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок, - сообщили в спецЦОНе, уточнив, что сегодня, 25 марта, в течение дня будут наблюдаться сбои в программе. В МВД РК также объявили о том, что их специалисты занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН пообещали сообщить дополнительно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
сбой спецЦон

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