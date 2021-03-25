В спецЦОНе ЗКО из-за технических неполадок не работает комитет административной полиции

В течение дня ожидаются сбои в программе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уведомляем вас, что сегодня с 9.10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок, - сообщили в спецЦОНе, уточнив, что сегодня, 25 марта, в течение дня будут наблюдаться сбои в программе. В МВД РК также объявили о том, что их специалисты занимаются устранением неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН пообещали сообщи