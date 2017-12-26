Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, утром 22 декабря пастух из села Томпак Акжайыкского района ЗКО вышел из дома пасти овец, но из-за бурана и плохой видимости заблудился. - Сообщение о заблудившемся поступило 23 декабря в 00:40. В поисках были задействованы спасатели и местные жители, которые на автомобилях объезжали всю местность от села Томпак до Тайпака. Поисково-спасательные работы были затруднены тем, что проводились в ночное время суток в метель. В 6.20 мужчина был найден. Обессиленного и замерзшего пастуха нашли в лесу, в 7 километрах от села Томпак, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Спасатели оказали пострадавшему первую доврачебную и психологическую помощь. В медицинской помощи он не нуждался и был доставлен сельчанами домой.