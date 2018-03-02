В строящемся микрорайоне Нур Актобе разбился электрик

47-летний Олег ОЛЬХОВ сорвался с башенного крана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Он работал электриком, имел большой опыт. 26 февраля, выполняя проверку башенного крана, мужчина упал вниз. Его доставили в больницу, там он скончался. По словам родных, электрик работал без страховки. Он трудился в ТОО «Актобе-Саулет». У мужчины остались двое детей и больная супруга. - Для расследования случившегося создана комиссия, она уже работает, - сообщила руководитель отдела управления по инспекции труда Актюбинской области Жанар ЕСЕНГАЛИЕВА. Азамат АКЫЛ