В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения

Последний афтершок магнитудой 4.9 был отмечен в 23:46 по местному времени.

Как передает ТАСС, это следует из данных таиландского Управления наблюдения за землетрясениями.

Последний афтершок магнитудой 4.9 был отмечен в 23:46 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в пятницу в нескольких районах Бангкока и его окрестностях. Метеорологическое управление зафиксировало подземные толчки магнитудой 8.2 на глубине 10 км в 13:20 с эпицентром в районе города Мандалай в Мьянме.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Бангкоке возросло до 10, более 100 человек пропали без вести.

18:54

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на власти Мьянмы, пострадали также более 700 человек.

Также сообщается, что число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 5 человек, 117 числятся пропавшими без вести.

18:12

Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал в общей сложности 27 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в нескольких районах Бангкока и его окрестностях, в результате чего обрушилось строящееся здание Управления генерального аудитора. Десятки рабочих пропали без вести.

Первый афтершок магнитудой 7.1 был зарегистрирован в 13:32, последний - магнитудой 5.5 - был отмечен в 19:22.

Метеорологическое управление зафиксировало подземные толчки магнитудой 8.2 на глубине 10 километров в 13:20 с эпицентром в городе Мандалай, Мьянма.

15:34

Экстренные службы смогли вывести семерых рабочих, оказавшихся под завалами рухнувшего в Бангкоке (Таиланд) здания вследствие произошедшего сегодня на территории Мьянмы мощного землетрясения.

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