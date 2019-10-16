Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Таскалинском районе открыли памятник жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

В сквере рядом с Центром досуга села Таскала Таскалинского района открыли мемориальный комплекс жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие мемориала состоялось благодаря акиму Таскалинского района Алдияру Халелову, председателю ОО «Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО» Аскару Тайманову, а также спонсорской поддержке неравнодушных жителей А.Ликерова, А.Мурзагалиева, С.Каленова и О.Кангереева. Около памятника в этот
gorod
В Таскалинском районе открыли памятник жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
В сквере рядом с Центром досуга села Таскала Таскалинского района открыли мемориальный комплекс жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Открытие мемориала состоялось благодаря акиму Таскалинского района Алдияру Халелову, председателю ОО «Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО» Аскару Тайманову, а также спонсорской поддержке неравнодушных жителей А.Ликерова, А.Мурзагалиева, С.Каленова и О.Кангереева. Около памятника в этот день собрались сельские жители, среди которых были ветераны труда, руководители организаций, школьники, учителя. Аким района Алдияр Халелов поздравил земляков с открытием памятника и вручил благодарственные письма предпринимателям, оказавшим спонсорскую помощь. По словам акима района, возведением этого мемориала увековечиваются исторические события социалистической эпохи, о которых должны знать и помнить молодые поколения. – Какой бы горькой не была правда о тех трагических событиях, скрыть ее невозможно, ведь это часть нашей истории. Молодежь должна чтить героев, которые пожертвовали собой ради нашего будущего, – сказал Алдияр Халелов. Пострадавшими от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне признаны 1 миллион 323 тысячи человек. Первое испытание ядерного оружия Советского Союза было проведено на этом полигоне 29 августа 1949 года. За период с 1949 по 1989 годы здесь было произведено 468 испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных устройств. Суммарная мощность ядерных взрывов, испытанных с 1949 по 1963 годы на Семипалатинском полигоне в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, выброшенной на Хиросиму. Афганская война унесла жизни около тысячи казахстанцев, 21 из них пропал без вести. Их бессмертный подвиг навечно внесен в народную память. В Алматы воздвигнут памятник «Воинам-казахстанцам, погибшим в боевых действиях на территории Афганистана и других стран». Из более чем 30 тысяч казахстанцев, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в живых, по данным ОО «Союз Чернобыль», осталось чуть больше пяти тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
памятник

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article