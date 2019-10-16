В Таскалинском районе открыли памятник жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

В сквере рядом с Центром досуга села Таскала Таскалинского района открыли мемориальный комплекс жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие мемориала состоялось благодаря акиму Таскалинского района Алдияру Халелову, председателю ОО «Инвалиды и ветераны Чернобыля ЗКО» Аскару Тайманову, а также спонсорской поддержке неравнодушных жителей А.Ликерова, А.Мурзагалиева, С.Каленова и О.Кангереева. Около памятника в этот