Возгорание газопровода между поселками Новенький и Акжол Зеленовского района ЗКО произошло около трех часов ночи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gazopropvod2 По словам очевидцев, сначала раздался хлопок, похожий на взрыв. Затем показалось огромное пламя  высотой в несколько метров. Огонь был настолько сильный, что его можно было наблюдать из города. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС, несколько пожарных машин. Техника для тушения огня продолжает прибывать. Однако к месту возгорания проехать до сих пор (информация на 6.00 - прим. автора) не удалось, так как трубопровод проходит по степи и дороги там нет. В настоящий момент туда выехал автогрейдер, чтобы прочистить путь. Выяснилось, что газопровод принадлежит УМГ "Уральск-Центральная Азия", это международный газопровод " Оренбург-Новопсков" диаметром 1200 мм. Об этом порталу "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Пожар начался примерно около трех утра, создан оперативный штаб, объявлена чрезвычайная ситуация . Данный трубопровод питает газом 22 населенных пункта Зеленовского района, Таскалинского района и города Уральск. В зоне риска оказались 12 больниц, 18 школ, 3 детсада и 14 клубов. На 7.30 поступила информация, что трубопровод перекрыт с двух сторон, опасений дальнейшего распространения огня нет. В пресс-службе отметили, что аким ЗКО Нурлан Ногаев контролирует ситуацию, и все время находится на связи с центральными органами и руководителями экстренных служб, а также с руководством центрального аппарата АО "КазтрансгазАймак" для обеспечения бесперебойной подачи газа в села, где сейчас нет давления. Путем переброски резервных линий удалось избежать отключения газа в поселке Зачаганск, на резервную линию подключают  Таскалинский район. Дана команда подворового обхода в селах, где с ночи отключен газ во избежание ЧП в частном секторе. В село Зачаганск города Уральск газ подан с резервной ветки, в социальных объектах включают генераторы. Корреспонденты "МГ" следят за развитием событий. gazopropvod3 gazopropvod4 gazopropvod gazopropvod6 gazopropvod5 gazopropvod7 Фото Медета МЕДРЕСОВА