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Социум

В центре Уральска временно отключат холодную воду из-за аварии на коллекторе

Горожан просят запастись водой.
Арайлым Усербаева
В центре Уральска временно отключат холодную воду из-за аварии на коллекторе
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Сегодня, 16 июля 2026 года, с 15:30 в центральной части Уральска будет временно ограничена подача холодной воды. Об этом сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

Причиной отключения стала авария на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм по улице Гагарина, в районе торгового дома "Квант". Сейчас там начинаются срочные аварийно-восстановительные работы.

- Отключение воды - мера вынужденная. Это необходимо для того, чтобы снизить объем поступающих стоков, позволить бригадам безопасно провести ремонт и не допустить подтопления территории, - пояснили коммунальщики.

Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием и сделать необходимый запас воды.

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