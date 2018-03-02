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Происшествия

В тяжелом состоянии находится рабочий, пострадавший при пожаре в вахтовом общежитии Атырау

У молодого мужчины зафиксированы ожоги 65% тела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящее время молодой человек находится в реанимационном отделении Атырауской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. - Всего в нашу больницу поступило 4 пострадавших рабочих, двоих из них мы отпустили домой, двое госпитализированы. Один пострадавший находится в реанимации, у второго - ожог верхней конечности и дыхательных путей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил главный врач Областной больницы Сайын ШОМИРОВ. В КЧС МВД РК уточнили, что площадь по
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В тяжелом состоянии находится рабочий, пострадавший при пожаре в вахтовом общежитии Атырау
У молодого мужчины зафиксированы ожоги 65% тела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В настоящее время молодой человек находится в реанимационном отделении Атырауской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. - Всего в нашу больницу поступило 4 пострадавших рабочих, двоих из них мы отпустили домой, двое госпитализированы. Один пострадавший находится в реанимации, у второго - ожог верхней конечности и дыхательных путей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил главный врач Областной больницы Сайын ШОМИРОВ. В КЧС МВД РК уточнили,  что площадь пожара составила 480 квадратных метров. - Личности 6 погибших рабочих устанавливаются. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников  и 5 единиц техники ДЧС, 7 сотрудников и 3 единицы техники пожарно-аварийной службы "НКОК", 3 сотрудника и 1 единица техгники  негосударственной противопожарной службы и 3 сотрудника и 1 единица техники ТОО "Полимер Продакшн". Также в ведомстве отметили, что расстояние от ближайшей пожарной части до места ЧП составляет 30 километров. Напомним, что сегодня, 2 марта, в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Алия ЖАМИТОВА
Пожар пострадавшие жертвы человек

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