В тяжелом состоянии находится рабочий, пострадавший при пожаре в вахтовом общежитии Атырау

У молодого мужчины зафиксированы ожоги 65% тела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящее время молодой человек находится в реанимационном отделении Атырауской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. - Всего в нашу больницу поступило 4 пострадавших рабочих, двоих из них мы отпустили домой, двое госпитализированы. Один пострадавший находится в реанимации, у второго - ожог верхней конечности и дыхательных путей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил главный врач Областной больницы Сайын ШОМИРОВ. В КЧС МВД РК уточнили, что площадь по