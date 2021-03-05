Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДУИС Атырауской области, в учреждениях лишения свободы УГ-157/1, УГ-157/9, УГ-157/11 после длительного перерыва, связанного с карантинными мерами, разрешены длительные свидания. - Согласно уголовно-исполнительному кодексу, длительные свидания не превышают двух суток. Они предоставляются в установленном порядке, а осужденные после свидания должны быть помещены на карантин сроком на 14 дней. Родственникам, прибывшим на встречу, необходимо иметь отрицательное заключение ПЦР-тестирования, результат пробы не должен превышать 5 дней. Это делается для безопасности здоровья других осужденных, - говорит начальник ДУИС по Атырауской области Манарбек Габдуллин. Стоит отметить, что во время карантина осужденные связывались с родственниками посредством таксафона и видеосвязи. Также для тех, кто находится под следствием, были созданы условия для свободного доступа адвокатов, а для осужденных, получающих образование, лекции проводились онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.