Фото из архива МГ Как рассказала руководитель управления архитектуры и градостроительства Атырауской области Гульбаршин Арыстанова, при разработке генерального плана проводилась научно-исследовательская работа с участием специалистов в области климатологии, геологии, гидрогеологии, экологии, дендрологии, инженерно-транспортной инфраструктуры, экономики, архитектуры и градостроительства. - В некоторых СМИ проходила информация с комментариями «специалистов», о том что лучше строить новые микрорайоны близ дачного массива АНПЗ, однако данные предположения ничем кроме личного мнения не подкреплены, - объяснила руководитель управления архитектуры и градостроительства Гульбаршин Арыстанова. - Застройка поймы реки Урал вызовет негативные последствия влияющие на экосистему реки из-за уничтожения зеленых насаждений. Генеральным планом рекомендовано максимально сохранить природно-экологический каркас вдоль реки Урал за счет озеленения, не допуская капитального строительства. Специалистами ТОО Проектный институт «Казгипроград»1 – генерального проектировщика проекта была проведена комплексная градоэкологическая оценка территории города. По ее результатам была выбрано развитие города в северном направлении, т.е. в сторону с. Бесикты. По словам Арыстановой, другие направления для территориального развития были не приемлемы по следующим причинам: - восточное направление ограничивает железная дорога и промзона; - западное направление – наличием аэропорта с его шумовыми характеристиками, действующего городского кладбища и неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении территориями; - южное направление ограничено в развитии близостью Каспийского моря, возможностью затопления прилегающих территорий, а также наличием Государственного природного резервата «Акжайык». С. Талгайран и прилегающие к нему территории являются наиболее благоприятными по природно-климатическим условиям. Как заверила Арыстанова, все отрицательные процессы по инженерной подготовке территории и по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктуры решаемы при выполнении конкретных мероприятий, предложенных генеральным планом.