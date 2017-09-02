В этом году к новому учебному году в регионе были сданы в эксплуатацию 7 новых школ в 4 новых детских сада. Кроме того, 12 школ и 8 детских садов прошли капитальный ремонт, 4 объекта дополнительного образования были полностью обновлены уже готовы принять первых учеников. Всего же в Атырауской области в новом учебном году в школу пошли 120 тысяч учеников, из них 15 тысяч - это первоклашки. По информации областного управления образования в этом году число учащихся в регионе на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Выросло и число первоклашек, в этом году их на 1 тысячу учеников больше. Специалисты это связывают активной внутренней миграцией в Атыраускую область из других областей Казахстана, переселением из сельских районов области в город, а также демографическим ростом населения. 2 сентября состоялось и торжественное открытие нового здания Специализированной технической гимназии, которое было построено за счет спонсорских средств по программе социальной ответственности бизнеса. Данное учреждение на протяжении многих лет входило в десятку лучших школ области, и 100 лучших школ Казахстана. Сегодня благодаря новому современному зданию, оборудованному по последним стандартам, можно утверждать, качество образования в гимназии повысится в разы. - На сегодня нашей приоритетной задачей является решение вопроса с ликвидацией трехсменного обучения. Из-за переполненности школ во многих школах до сих учебный процесс проходит в три смены. В ближайшем будущем для решения этой проблемы мы планируем построить дополнительно 9 новых школ и 20 детских садов, в настоящее время уже разработана ПСД объектов, - рассказала руководитель управления образования Атырауской области Нурсауле САЙЛАУОВА.