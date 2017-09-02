Сельскохозяйственная ярмарка в Уральске проходит каждую субботу, начиная с 12 августа. Местные жители выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы закупить свежие овощи, выращенные дачниками и предпринимателями. Как правило, на ярмарке цены ниже рыночных, что радует в первую очередь уральцев. -Мы живем возле рынка "Жайык", однако за овощами на соленья на зиму приезжаем закупаться на ярмарку практически каждые выходные. Если на "Жайыке" огурцы по 170- 200 тенге, то тут смело можно закупить по 70-80 тенге за килограмм, разница в цене ощутимая, - рассказала Оксана. - Такая ярмарка с приемлемыми для нас ценами только радует местных жителей, тем более тут можно купить не только овощи, здесь продается практически все - выпечка, свежее мясо- по 1500 тенге за килограмм, хороший мед. Жители города отмечают, что на ярмарке с раннего утра чаще всего бывают не малые очереди за куриными яйцами. Впрочем, на ярмарке продают не только товары местных производителей, но фрукты и овощи из соседних областей и даже стран. Уральцы отмечают дешевые цены на помидоры- 80 тенге и картофель по 60-тенге за кило. -На сельскохозяйственную ярмарку с мужем пришли впервые. Все соседи наши ходят сюда и говорят, что все дешево. Вот пришли проверить. И вправду цены радуют. Можно сказать, что только с грядки собранный урожай, - отметила жительница города Уральск Фаина. -Мы, конечно, уже старые и нам не угодишь. Но на ярмарку ходить мне нравиться, все же да копеечку с пенсии сэкономишь на лекарства. Тут живу по близости, мне только в радость прогуляться за колбаской да и овощами, - рассказала 75-летняя Мария Петровна. – Вот знаете, еще нужно отметить, что тут продавцы гораздо вежливее , чем на рынке центральном. Придешь они тебе и все взвесят. Так как я живу одна, покупаю совсем по немногу, например могу взять две моркови и три картофелины, мне этого на неделю хватит. Сколько скажешь, столько и взвесят без лишних разговоров. Еще скажу, что мед тут душистый, думаю прям с пасеки натуральный.Фото Медета МЕДРЕСОВА