Вечером, 2 сентября, в социальных сетях пользователи стали выкладывать фото и видео, на которых недалеко от комплекса "Абу Даби Плаза" видны полицейские и пожарные машины, омоновцы с щитами и толпы людей. Слухи были самыми разными. Чуть позже министр связи попросил астанчан не поддаваться на провокации. - Произошел бытовой конфликт между сотрудниками охраны и иностранными рабочими. Конфликт полностью исчерпан. Мы убедительно просим жителей Астаны не поддаваться на провокации и в ближайшее время ДВД столицы даст полный комментарий по случившемуся. Конфликт носит бытовой характер. Будет комментарий от акима (Исекешева - прим.). Просим воздержаться от паники и необдуманных действий", - заявил глава ведомства. Аким Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ, рассказал об ситуации на Абу Даби Плаза. -Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов. Проведены переговоры инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соотвествующие меры. Просим воздержаться от лишних комментариев во избежание конфликтных ситуаций и провокаций, - написал в Facebook Асет ИСЕКЕШЕВ.