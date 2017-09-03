2 сентября недалеко от села Круглозерное состоялась презентация городища "Жайык", где также организовали выставку прикладного искусства. Как заявил директор центра истории и археологии ЗКО Мурат СДЫКОВ, на сегодняшний день для развития истории и культуры нашего края необходимо открыть в городище "Жайык" музей под открытым небом. - В первую очередь нужно определиться со штатом. Найти человека, который будет плотно заниматься этим вопросом. Создать индивидуальный план, проектно-сметную документацию, а потом уже определить стоимость проекта. Другой формы изучения этого места просто нет. Если создать на этом участке музей, то будет гораздо проще все изучить. Кроме того, это самая распространенная мировая практика, где в таких объектах, которые имеют высокую историческую ценность, реализовывают в жизнь идеи с музеем, - отметил Мурат СДЫКОВ. Со слов ветерана труда Розы КУЖЕКОВОЙ, она стала экскурсантом прекраснейшего живописного места - городища "Жайык". - Мы просто поражены, что наши предки в 13 и 14 веке делали такие города. Сами производили кирпич и его обжег. Мы просто поражены, что наши предки могли делать это все сами. Нас удивило, что там были бани с утепленным полом. Думаю, для всех нас важно знать какая была культура несколько веков назад у нашего населения. Очень важно, чтобы все это сохранилось для наших потомков, для развития нашей истории. И тому, что в сакральную географию вошло это городище "Жайык", я неописуемо рада , - пояснила Роза КУЖЕКОВА. На выставке прикладного искусства были переставлены национальные атрибутика, а также останки строительных деталей, найденные на территории городища "Жайык": красные кирпичи, плиты, водопроводные трубы, чигирные кувшины, картины изготовленные из кожи. Ремесленники- преподаватели университета имени И.Утемисова ЗКО, приехали на выставку прикладного искусства с собственными ручными работами. -Тут представлено кожаное пано и тумары. Все эти вещи сделаны из кожи в национальном колорите. Полностью ручная работа. Рисунки мы делали с помощью лазерной обработки. Вся юрта, в которой мы сейчас находимся, обделана войлоком. На таких выставках мы участвуем не редко, также являемся участниками выставки ЭКСПО-2017. Жили там 10 дней как ремесленники, - отметила старший преподаватель кафедры ИЗО и дизайна университета имени И. Утемисова Эльмира ФАЙЗУЛИНА.