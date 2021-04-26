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Социум

В управлении образования ЗКО прокомментировали слухи о продлении учебного года

В ЗКО родители учеников обеспокоены тем, что, по их словам, учебу продлевают до 20 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Родители спрашивают в пабликах в соцсетях, насколько правда то, что учебу продлевают до 20 июня. Однако в управлении образования ЗКО официально заявили, что пока приказа о продлении обучения не было. Тем не менее в понедельник, 26 апреля, родители пятиклассников неожиданно узнали, что их дети должны пройти тесты. - Что за тесты - мы не знаем, по какому предмету - тоже. У меня вопрос: неужели нельзя было предупредить об этом в пя
Дана Рахметова
В управлении образования ЗКО прокомментировали слухи о продлении учебного года
В ЗКО родители учеников обеспокоены тем, что, по их словам, учебу продлевают до 20 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Как будут проходить занятия в школах ЗКО у учеников 1-5 классов
Иллюстративное фото из архива "МГ" Родители спрашивают в пабликах в соцсетях, насколько правда то, что учебу продлевают до 20 июня. Однако в управлении образования ЗКО официально заявили, что пока приказа о продлении обучения не было. Тем не менее в понедельник, 26 апреля, родители пятиклассников неожиданно узнали, что их дети должны пройти тесты. - Что за тесты - мы не знаем, по какому предмету - тоже. У меня вопрос: неужели нельзя было предупредить об этом в пятницу? За выходные мы бы с ребенком успели подготовиться. Почему об этом никто не предупредил заранее? - возмущается мама пятиклассника Алия. В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученики 5-10 классов с сегодняшнего дня начнут сдавать тестирование для мониторинга качества знаний. - Если ученик покажет низкий уровень знаний, тогда учитель будет с ним дополнительно проводить занятия во время учебного года, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школа

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