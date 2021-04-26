В управлении образования ЗКО прокомментировали слухи о продлении учебного года

В ЗКО родители учеников обеспокоены тем, что, по их словам, учебу продлевают до 20 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Родители спрашивают в пабликах в соцсетях, насколько правда то, что учебу продлевают до 20 июня. Однако в управлении образования ЗКО официально заявили, что пока приказа о продлении обучения не было. Тем не менее в понедельник, 26 апреля, родители пятиклассников неожиданно узнали, что их дети должны пройти тесты. - Что за тесты - мы не знаем, по какому предмету - тоже. У меня вопрос: неужели нельзя было предупредить об этом в пя