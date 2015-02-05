О планах на нынешний год относительно ЗКО корреспонденты портала "Мой ГОРОД" рассказал министр по инвестициям и развитию РК Асет ИСЕКЕШЕВ. isekeshevПо словам министра, в нынешнем году планируется реализовать 4 очень важных проекта. - Один из проектов - это скорый поезд Астана-Уральск, - рассказал Асет ИСЕКЕШЕВ. - Следующий вопрос сделать Сайхине и Жанибеке пункты  пограничного контроля с Российской Федерацией, чтобы обеспечить проезд людей. Сейчас данный вопрос обсуждается на уровне правительства двух стран. По аэропорту понятно, мы хотим, чтобы летало много рейсов из разных городов. По терминалу мы поставили задачи собственникам аэропорта, что необходимо сделать современный терминал. И четвертый проект - это создание индустриальной зоны. Акимат технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию сделал в этом году, и мы  будем помогать софинансировать проект из бюджета, чтобы создать новую индустриальную площадку для инвесторов. Кроме того, как заверил министр, в этом году будет продолжена работа по строительству и ремонту автомобильных дорог области. Напомним, сегодня, в Уральске прошел форум по развитию казахстанского содержания, на который прибыли министр по инвестициям и развитию РК Асет ИСЕКЕШЕВ и  министр энергетики РК Владимир ШКОЛЬНИК. Фото Медета МЕДРЕСОВА