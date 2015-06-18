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Социум

В Уральск на форум съехались ветераны энергетики Казахстана

Сегодня, 18 июня, в Уральске проходит республиканский форум ветеранов энергетики Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В казахском драматическом театре начался республиканский форум, на который съехались ветераны энергетики со всего Казахстана, а также из Кыргызстана и России. - Объект энергетики является основой любой инфраструктуры наравне с транспортными артериями. Даже незначительный перебой негативно сказывается на деятельности любого предприятия и на каждой семье, - сказал замакима ЗКО Алмаз БАДАШЕВ. - Перед энергетиками страны стоят стратегически важные для развития на
Анэль Кайнеденова
В Уральск на форум съехались ветераны энергетики Казахстана
Сегодня, 18 июня, в Уральске проходит республиканский форум ветеранов энергетики Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
energetiki
energetiki
 В казахском драматическом театре начался республиканский форум, на который съехались ветераны энергетики со всего Казахстана, а также из Кыргызстана и России. - Объект энергетики является основой любой инфраструктуры наравне с транспортными артериями. Даже незначительный перебой негативно сказывается на деятельности любого предприятия и на каждой семье, - сказал замакима ЗКО Алмаз БАДАШЕВ. - Перед энергетиками страны стоят стратегически важные для развития надежного и бесперебойного обеспечение энергией индустриального и промышленного производства, а также быстро растущие потребности населения электрической и тепловой энергией. По словам замакима, наша область располагает разветвленной сетью подстанций различных мощностей. До 2001 года в области энергией обеспечивала Уральская ТЭЦ мощностью 30 мегаватт, за последние годы в ЗКО были введены в эксплуатацию несколько ГТС и ГТУ. - За эти годы удалось снизить количество импортируемой электроэнергии в наш регион, что позволяет сдерживать рост тарифа на электроэнергию, - заявил Алмаз БАДАШЕВ. После приветствия участники форума приступили к обсуждению вопросов по развитию энергетической отрасли страны и проблемы в энергетике. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ветераны энергетики

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