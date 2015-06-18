В Уральск на форум съехались ветераны энергетики Казахстана

Сегодня, 18 июня, в Уральске проходит республиканский форум ветеранов энергетики Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В казахском драматическом театре начался республиканский форум, на который съехались ветераны энергетики со всего Казахстана, а также из Кыргызстана и России. - Объект энергетики является основой любой инфраструктуры наравне с транспортными артериями. Даже незначительный перебой негативно сказывается на деятельности любого предприятия и на каждой семье, - сказал замакима ЗКО Алмаз БАДАШЕВ. - Перед энергетиками страны стоят стратегически важные для развития на