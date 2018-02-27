В Уральск прибыла делегация иностранных ученых для обмена опытом

26 февраля делегация иностранных ученых посетили Дворец школьников и молодежи с участием замакима ЗКО Гадиболлы ОСПАНКУЛОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 февраля, в Западно-Казахстанском аграрно- техническом университете состоится международная конференция "Университет и иностранные компании: ЗКАТУ имени Жангир хана представляет лабораторию "Мечта". По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, ректор университета "СантАнна" Перрата Пиердоминико из Италии приехал обменяться опытом работы с компаниями ЗКО. Сегодня они проведут встречу в университете. - Также