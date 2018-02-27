Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Уральск прибыла делегация иностранных ученых для обмена опытом

26 февраля делегация иностранных ученых посетили Дворец школьников и молодежи с участием замакима ЗКО Гадиболлы ОСПАНКУЛОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 февраля, в Западно-Казахстанском аграрно- техническом университете состоится международная конференция "Университет и иностранные компании: ЗКАТУ имени Жангир хана представляет лабораторию "Мечта". По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, ректор университета "СантАнна" Перрата Пиердоминико из Италии приехал обменяться опытом работы с компаниями ЗКО. Сегодня они проведут встречу в университете. - Также
Кристина Кобина
В Уральск прибыла делегация иностранных ученых для обмена опытом
26 февраля делегация иностранных ученых посетили Дворец школьников и молодежи с участием замакима ЗКО Гадиболлы ОСПАНКУЛОВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 27 февраля, в Западно-Казахстанском аграрно- техническом университете состоится международная конференция "Университет и иностранные компании: ЗКАТУ имени Жангир хана представляет лабораторию "Мечта". По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА,  ректор университета "СантАнна" Перрата Пиердоминико из Италии приехал обменяться опытом работы с компаниями ЗКО. Сегодня они проведут встречу в университете. - Также будет организована встреча с молодежью нашего региона, где будет говориться о прагматизме, модернизации сознания общества и роли молодежи в этом. На что мы должны ориентироваться, и о конкурентоспособности, - отметил Габидолла ОСПАНКУЛОВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article