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Социум

В Уральске 100 человек пострадали из-за гололеда

В травмпункте областной клинической больницы очереди. Как отметили в приемном отделении, большинство пациентов получили увечья из-за гололеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - За последнюю неделю к нам обратились более 100 человек с травмами, полученными в результате гололеда. Восьмерых мы госпитализировали. Чаще всего люди получают травмы верхних и нижних конечностей. Но есть и черепно-мозговые травмы, и переломы ребер», - сообщил заведующий приемным отделением областной клинической больницы Акылбек БАКАЕВ. Врач-рентгенолог Любовь ГОЛУБИНОВА заявила, что с утра до обеда она успел
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В Уральске 100 человек пострадали из-за гололеда
В травмпункте областной клинической больницы очереди. Как отметили в приемном отделении, большинство пациентов получили увечья из-за гололеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- За последнюю неделю к нам обратились более 100 человек с травмами, полученными в результате гололеда. Восьмерых мы госпитализировали. Чаще всего люди получают травмы верхних и нижних конечностей. Но есть и черепно-мозговые травмы, и переломы ребер», - сообщил заведующий приемным отделением областной клинической больницы Акылбек БАКАЕВ. Врач-рентгенолог Любовь ГОЛУБИНОВА заявила, что с утра до обеда она успела сделать 50 снимков. - Мы отмечаем резкое увеличение обратившихся. Очевидно, что это из-за погоды, - говорит она. Многие люди высказывают свои претензии к коммунальщикам. - Невозможно ходить по улицам. Очень скользко. Мне нужно вести ребенка в детсад. По пути несколько раз падали, - говорит Айгуль Мамаева. Медики отметили, что они будут в усиленном режиме работать в праздничные дни. Руслан АЛИМОВ
гололедица травмпункт

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