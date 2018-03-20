В Уральске 100 человек пострадали из-за гололеда

В травмпункте областной клинической больницы очереди. Как отметили в приемном отделении, большинство пациентов получили увечья из-за гололеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - За последнюю неделю к нам обратились более 100 человек с травмами, полученными в результате гололеда. Восьмерых мы госпитализировали. Чаще всего люди получают травмы верхних и нижних конечностей. Но есть и черепно-мозговые травмы, и переломы ребер», - сообщил заведующий приемным отделением областной клинической больницы Акылбек БАКАЕВ. Врач-рентгенолог Любовь ГОЛУБИНОВА заявила, что с утра до обеда она успел