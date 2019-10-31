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Социум

В Уральске 133 семьи переселили из аварийного жилья

В областном центре решение проблемы аварийных и ветхих домов решают при помощи метода государственно-частного партнерства (ГЧП). За четыре последних года было снесено уже 17 домов. На освободившейся территории строится комфортабельное жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске 40 домов ожидают своей очереди на снос. И проблема с каждым годом становится все актуальней. Метод государственно-частного партнерства для решения жилищного вопроса стал применяться с 2015 года. - По методу ГЧП у нас снесено 17 домов, переселены 133 семьи. 4 дома уже сданы в эксплуатацию. На сегодняшни
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В Уральске 133 семьи переселили из аварийного жилья
В областном центре решение проблемы аварийных и ветхих домов решают при помощи метода государственно-частного партнерства (ГЧП). За четыре последних года было снесено уже 17 домов. На освободившейся территории строится комфортабельное жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске 40 домов ожидают своей очереди на снос. И проблема с каждым годом становится все актуальней. Метод государственно-частного партнерства для решения жилищного вопроса стал применяться с 2015 года. - По методу ГЧП у нас снесено 17 домов, переселены 133 семьи. 4 дома уже сданы в эксплуатацию. На сегодняшний день строится еще пять домов, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан Нуртазиев. 50% жителей, переселенных из аварийных домов, на время строительства переехали в квартиры, находящиеся на балансе местных исполнительных органов. Оставшиеся люди переселены самими застройщиками в индивидуальном порядке. - Здесь стоял двухэтажный ветхий дом. Его снесли. Строится пятиэтажный дом на 55 квартир. По плану сдача объекта предусмотрена на июль 2020 года. 12 квартир будет выделено людям, которые переселены из ветхого дома во временные квартиры и 43 квартиры будут реализованы по коммерческой стоимости, - отметил директор подрядной организации Рафик Мамедов. В 2019 году были сданы два дома, построенных по методу государственно-частного партнерства. Оно возведены по адресам улица Гагарина, 1 и Курмангазы, 198. - В 2019 году было снесено 6 домов. На следующий год планируется снос еще пяти аварийных и ветхих домов по адресам: улица Неусыпова, 51/1, 51/2, 51/3, Шевченко, 51 и Ескалиева, 130/1, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г.Уральска Алишер Жумагалиев. Стоит отметить, что с каждым годом интерес к программе повышается. Ведь выгода от ее реализации существует и для властей и для застройщиков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
строительство ГЧП

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