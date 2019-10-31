В Уральске 133 семьи переселили из аварийного жилья

В областном центре решение проблемы аварийных и ветхих домов решают при помощи метода государственно-частного партнерства (ГЧП). За четыре последних года было снесено уже 17 домов. На освободившейся территории строится комфортабельное жилье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске 40 домов ожидают своей очереди на снос. И проблема с каждым годом становится все актуальней. Метод государственно-частного партнерства для решения жилищного вопроса стал применяться с 2015 года. - По методу ГЧП у нас снесено 17 домов, переселены 133 семьи. 4 дома уже сданы в эксплуатацию. На сегодняшни